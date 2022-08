Treinverkeer tussen Gent en Brugge opnieuw hervat na aanrijding van koe aan station van Landegem

DeinzeTussen het station van Gent en Brugge is het treinverkeer vanmiddag lange tijd verstoord geweest. Dat gebeurde na een aanrijding met een koe in Landegem. Rond 16 uur zijn beide sporen opnieuw vrijgegeven. De avondspits kon gewoon van start gaan, met nog enkele lichte vertragingen.

Het treinverkeer op de spoorlijn Gent-Brugge was donderdag sinds 11.30 uur onderbroken na een aanrijding van een koe in het Oost-Vlaamse Landegem. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. “Het treinverkeer werd omgeleid tussen Gent en Brugge via Deinze en Lichtervelde, dit is de klassieke omleidingsroute”, aldus woordvoerder Frédéric Petit.

Infrabel meldt verder nog dat de aanrijding van de koe gebeurde aan de inrit van het station van Landegem en dat er effectief een trein bij betrokken was. De machinist zou de koe hebben opgemerkt, maar kon een aanrijding niet meer vermijden. Sinds 12.40 uur was er opnieuw treinverkeer mogelijk tussen Gent en Brugge over één spoor, met voorrang voor de treinen richting kust. “De treinen moeten ter hoogte van de plaats van het incident in Landegem wel voorzichtig en stapvoets rijden. De treinen komende van de kust blijven omgeleid vanuit Brugge via Lichtervelde, Deinze richting Gent”, aldus woordvoerder Frédéric Petit.

600 reizigers

Het tweede spoor, waarop de koe werd aangereden, bleef langere tijd versperd. Brandweer, politie en spoorwegpersoneel van Infrabel en de NMBS kwamen ter plaatse voor de nodige tussenkomsten. Op dit moment is het kadaver succesvol van het spoor gehaald. Vanaf 16 uur zijn beide sporen opnieuw vrijgegeven.

Er zaten ongeveer 600 reizigers op de trein. Na de aanrijding werden ze allemaal naar de laatste drie wagons geleid. Die werden vervolgens losgekoppeld en zo zijn ze terug naar het station van Gent-Sint-Pieters gereden, waar de passagiers konden overstappen op andere treinen.

60 dieren aangereden

In 2021 werden zestig dieren door een trein aangereden op het Belgische spoor. Dat is een stijging van 30 procent in vergelijking met 2020. Toen werden er 45 dieren aangereden (36 in 2019). In totaal registreerde Infrabel vorig jaar gemiddeld bijna anderhalf uur vertraging per dag als gevolg van dieren op of rond de sporen. Bijna 3.300 treinen waren hierbij betrokken, zo meldt de spoornetbeheerder.

“Een treinbestuurder die een dier in de buurt van de sporen ziet, activeert een alarm waardoor andere treinbestuurders in de buurt verwittigd worden en hij/zij stopt, indien nodig, of de trein zal trager gaan rijden ter hoogte van de plaats waar de dieren werden gesignaleerd”, zegt Infrabel, die zijn sensibiliseringsacties vervolgt en de buurtbewoners oproept om hun huisdieren aan de leiband te houden in de buurt van de sporen. “Ook vragen we veehouders om hun weiden goed af te schermen en poorten dicht te houden.”

