Treinverkeer onderbroken na aanrijding op het spoor ter hoogte van Deinze

Na meer dan halve eeuw verhuist De Schipperin één deur verder: “Meer plaats aan het raam en veel meer keuze op de kaart”

4 juni De bekende brasserie/tearoom De Schipperin op de Markt in Deinze is verhuisd. Kimberley Blancke (40) en haar team verwelkomen hun klanten vanaf volgende week in hun gloednieuwe zaak, pal naast het oude pand waar De Schipperin ooit begon als bar voor de rijke elite van de Leiestad. “Hier hebben we eindelijk ruimte om ontbijtbuffetten te serveren”, zegt Kimberley.