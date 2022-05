Tractor rijdt op fietssnelweg F7 in Astene: “Geen probleem zolang het de kortste weg naar hun akker is”

Nevele Wegenwer­ken Kerrebroek tot einde van de week

Het wegdek in Kerrebroek in Nevele (Deinze) tussen de woningen met huisnummers 19-51/10-48 verkeert in slechte staat en wordt vernieuwd. Deze week worden de riooldeksels aangepast en wordt een nieuwe toplaag in asfalt gegoten. De weg is momenteel afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer in beide richtingen en zal terug opengesteld worden vanaf vrijdag 29 april. Er is een wegomlegging voorzien voor verkeer komende van Poesele - Nevele via Meigemstraat – Lange Akkerstraat – Berg en voor verkeer komende van Vinkt - Meigem via Berg – Weg naar de Vaart – Vaart Links.

27 april