Toekomstig Djemba-lokaal afgekeurd want kans op overstromingen: “Werken schuiven minstens een half jaar op”

Begin dit jaar gaf de gemeenteraad van Deinze groen licht voor het definitieve ontwerp van het nieuwe lokaal voor de jeugdbeweging Djemba. Het huidige lokaal op domein de Gavergans, de site tussen camping Groeneveld en de domeinen van kasteel Ooidonk is te krap geworden voor De Jongens En de Meisjes van BAchte en het stadsbestuur zocht een nieuwe locatie op dezelfde site. Abscis Architecten, ZOOM architecten en League studio tekende een ontwerp voor een nieuw lokaal in de bomentuin aan de rand van het bos. Het plan was om in september te kunnen starten met de werken en het gebouw volgend jaar in gebruik te kunnen nemen, maar een nieuwe overstromingskaart gooit roet in het eten.

“Wij hebben de normale procedure gevolgd bij het tekenen van het ontwerp”, zegt jeugdschepen Rutger De Reu. “Het ontwerp werd goedgekeurd door de gemeenteraad en wij hebben advies gevraagd aan de provincie Oost-Vlaanderen. Omdat de Vlaamse overheid sinds begin dit jaar nieuwe overstromingskaarten hanteert, heeft de provincie op haar beurt advies gevraagd aan de Vlaamse overheid voor het uitvoeren van de watertoets. Bij zo’n watertoets wordt nagegaan of het perceel in een overstromingsgevoelig gebied ligt. Vroeger was dit niet het geval, maar door de gewijzigde kaarten ligt de grond waar we het nieuwe lokaal zouden bouwen in een zone T10. Dit wil zeggen dat er een theoretische kans bestaat dat er binnen de tien jaar overstromingen kunnen zijn op die locatie. Dit maakt het voor ons onmogelijk om daar te bouwen. Bij mijn weten is de site Gavergans nog nooit overstroomd, maar we willen het goede voorbeeld geven en kijken om het lokaal op een hoger gelegen deel van de site te bouwen.”

“Dit betekent helaas dat we helemaal opnieuw moeten beginnen”, vervolgt Rutger De Reu. “Het architectenbureau moet naar de tekentafel om een nieuw ontwerp te maken. De planning is dus ook gewijzigd. Het doel was om het nieuwe lokaal in 2023 in gebruik te nemen, maar dit zal niet meer lukken. We hopen wel volgend jaar met de werkzaamheden te kunnen starten en het doel is om het lokaal in 2024 te openen. Dit betekent ook dat de renovatie van zaal Gavergans, waar Djemba en de schuttersgilde momenteel huizen, ook met een half jaar wordt opgeschoven. De architecten weten dat er spoed achter zit en ze zullen zo snel mogelijk met een nieuw ontwerp naar buiten komen. Het is jammer voor Djemba, maar we doen voort. Ik gok dat we ongeveer een half jaar vertraging zullen hebben. Ondanks deze wijzigingen zullen we binnen het budget van 500.000 euro kunnen blijven.”

Volledig scherm Archiefbeeld: Schepenen Rutger De Reu en Bart Van Thuyne op domein de Gavergans. © Anthony Statius

Volledig scherm Het huidige lokaal wordt gerenoveerd en zal exclusief gebruikt worden door de schuttersgilde. © Anthony Statius