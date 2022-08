Tijdelijk zwemverbod door blauwalgen in Oude Leiearm: “Wie ermee in contact komt, kan ernstig ziek worden”

AsteneHet is voorlopig verboden om te zwemmen in de Oude Leiearm in Astene (Deinze). Net zoals vorig jaar werden er blauwalgen vastgesteld. Wie een slok water met deze onwelriekende en giftige bacterie binnenkrijgt, kan ziek worden. De cafetaria en ligweide van Vosselare Put zijn wel open. “Wie afkoeling zoekt, kan gebruikmaken van onze douches”, zegt Yves Lagrange.

De temperaturen schieten deze week opnieuw de hoogte in, maar een frisse duik in de Oude Leiearm in Astene zit er voorlopig niet in. Dinsdagavond meldde Yves Lagrange, uitbater van de populaire badplaats Vosselare Put, dat er blauwalgen werden vastgesteld en dat zwemmen voorlopig verboden is. Ondertussen laat de stad Deinze ook weten dat er een zwemverbod geldt.

“Bij visuele controle van het zwemwater van Vosselare Put in Astene werd een verdachte bloei van toxische cyanobacteriën of blauwalgen vastgesteld”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Bij contact met blauwalgen kunnen er ernstige gezondheidsrisico‘s ontstaan. Omdat de drijflaag in de zwemzone ligt en er gezondheidsrisico’s zijn bij contact met de drijflaag of bij de inname van water waarin toxines die vrijgezet worden bij het afsterven van de blauwalgen aanwezig zijn, adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid om een tijdelijk zwemverbod uit te vaardigen. Dit gebeurt door middel van een besluit burgemeester.”

Zwemverbod in Vosselare Put.

Volgens de website van de Vlaamse Milieumaatschappij zijn blauwalgen eigenlijk geen algen, maar bacteriën. Blauwalgen krijgen meestal pas aandacht als ze bloeien en een drijflaag vormen. Niet alle blauwalgen zijn toxisch, maar het overgrote deel is dat wel. Drijvend aan het wateroppervlak vormt blauwalgenbloei een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water. Als de olieachtige laag op het water dikker wordt en het wier dichter op elkaar drijft, sterven de blauwwieren af en komen er giftige stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Via de mond, via de huid en bij inademing kunnen er bijhorende gezondheidsklachten ontstaan zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid en hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma.

Een voorbeeld van blauwalg.

“Er zal een bord met de vermelding ‘zwemverbod’ ter hoogte van de zwemzone worden geplaatst”, vervolgt Jan Vermeulen. “Het zwemverbod geldt niet alleen ter hoogte van Vosselare Put, maar voor de volledige Oude Leiearm in Astene. Het zwemverbod kan pas worden opgeheven als de drijflaag met blauwalgen verdwenen is en als uit analyseresultaten blijkt dat het gehalte toxines minder dan 20µg/l bedraagt. Wanneer de drijflaag volledig verdwenen is, wordt een staal afgenomen. Het resultaat van dit onderzoek zal bepalend zijn voor het verdere verloop. Agentschap Zorg en Gezondheid informeert ons zo spoedig mogelijk over dit resultaat en de eventuele opheffing van het zwemverbod.”

Yves Lagrange van Vosselare Put benadrukt dat zwemmen op woensdag en donderdag sowieso al verboden is. “Het zou gaan om een minimale aanwezigheid van blauwalg, dus ik hoop dat dit snel weer verdwenen is. Zodra er opnieuw mag gezwommen worden, zullen we dit laten weten via onze Facebookpagina. De cafetaria en de ligweide naast het water blijven uiteraard open. Wie afkoeling zoekt, kan gebruikmaken van onze koude douches op de weide.”

