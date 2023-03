Tijdelijk geen treinverkeer tussen Deinze en Gent

Spoorwegbeheerder Infrabel is bezig met het vernieuwen van de spoorstaven van spoor 3 in het station van Deinze. Deze werken worden uitgevoerd in het kader van de veiligheid en om de continuïteit van het trainverkeer te blijven garanderen. De werken zijn gestart op maandag februari en het einde is voorzien op maandag 6 maart. Tot nu toe werd vooral ‘s nachts gewerkt maar van vrijdagavond 3 maart tot maandagochtend 6 maart worden de werken doorlopend uitgevoerd.