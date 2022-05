Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Landegembulk.

Deinze Kunstbiën­na­le in Brielpoort beleeft recordedi­tie, met 150 deelnemers: “Verdubbeld in amper vier jaar tijd”

Aan creativiteit geen gebrek in Deinze, want voor de zeventiende editie van de kunstbiënnale schreven zich maar liefst 150 lokale kunstenaars in. Een record en bijna een verdubbeling ten opzicht van 2018, toen er 87 mensen ingeschreven waren. De kunstwerken zijn vanaf zaterdag 30 april een week lang te bezichtigen in zaal de Brielpoort. Wij gingen al eens een kijkje nemen.

27 april