Tijd voor Humor nodigt comedy-talent uit in De Klaproos

Voor een aanval op je lachspieren is De Klaproos vrijdag de place to be. “Op het podium staan stuk voor stuk toppers, waaronder Sandy van der Smissen, Els Verhofstede, Laurien Vereecke en onze MC Kjen Descheemaecker”, zegt organisator Dimitri Beyens. “Oorspronkelijk stond ook Dries Decraemer op de affiche, maar die heeft afgezegd en hij zal worden vervangen door Stijn Verdegem. Ook Tim Loobuyck komt langs. Tim is van Deinze en speelt een show van ongeveer veertig minuten. Het is de eerste keer dat hij zo lang speelt. Normaal gezien doet hij korte stukken, maar wij geven hem met Tijd voor Humor de kans om een volledige show te brengen.”