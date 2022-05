Thomas (34) opent ‘Graanbar’ op unieke locatie in Deinze: “Drankjes met zicht op de idyllische Leie”

“Centrummanager Djaro Colpaert had het idee om op deze unieke locatie een zomerbar te organiseren en ik zag dat meteen zitten”, zegt Thomas. “Ik heb vroeger in de Gentse horeca gewerkt en naast mijn andere ondernemingen leek mij dit een leuke uitdaging. In Graanbar kan je terecht voor cocktails, wijn en andere drankjes en voor de hapjes zullen we samenwerken met lokale horecazaken, zoals pizzeria Il Forno aan de overkant van de straat. Het terras is 550 vierkante meter groot en we hebben plaats voor 230 bezoekers. Momenteel kunnen er 80 mensen terecht, maar indien we meer personeel vinden, kunnen we dat aantal opschalen. Geïnteresseerden mogen zich aanmelden via de Facebookpagina ‘Graanbar’.”