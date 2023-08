Thibaut (6) is terug thuis na levensbedreigende slangenbeet in Kroatië: “Had het gif zijn hart bereikt, dan was het fataal geweest”

Izegem­straat afgesloten door werken

De Izegemstraat in Zeveren (Deinze) wordt tijdelijk afgesloten door wegenwerken. Op donderdag 10 augustus herstelt aannemer De Lille Infra de betonvakken in een deel van de Izegemstraat. De werken zelf nemen slechts één dag in beslag, maar het beton moet twee weken uitdrogen. De straat wordt afgesloten voor het verkeer en alleen plaatselijk verkeer is toegelaten. Er wordt een wegomlegging voorzien via Gellingstraatje – Staggestraat – Lammekesstraat.