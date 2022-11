Theaterbar Leietheater heeft meteen drie nieuwe uitbaters: Bjorn, Tommy en Chris openen brasserie Cavea

Machelen-aan-de-Leie LEVENSVER­HAAL. Luc Levrau (76), rechter­hand van wereldbe­roem­de kunstenaar: “Nooit slordig zijn, dat leerde hij van Roger Raveel”

Het dorpje Machelen-aan-de-Leie verliest één van haar meest geliefde en bekende inwoners. Luc Levrau, jarenlang assistent en goede vriend van kunstenaar Roger Raveel, is maandochtend overleden na een val in zijn woning. Hij werd 76 jaar. “Luc was begeesterd door zijn dorp, dit is een enorm verlies voor Machelen.”

28 november