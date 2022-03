Ter Wilgen Fonds zoekt sociale projecten om te sponsoren

De vzw Ter Wilgen werd in de jaren 60 opgericht naar aanleiding van de bouw van de gelijknamige gemeenschapszaal in de Poelstraat in Petegem-aan-de-Leie. De zaal en de gronden werden verkocht aan de stad Deinze en met de opbrengst wil de vzw nu sociale projecten steunen.

“We zijn blij dat we met de vorige projectoproep vier mooie projecten konden ondersteunen”, zegt voorzitter Jozef De Buck. “De Stichting tegen Kanker vzw ‘Levensloopcomité Deinze’ helpen we bij hun 24-urenevenement en voor de vzw Veilige Thuis’ gaven we een financiële bijdrage voor de aankoop van een duofiets. De nieuwe organisatie ‘Onder ’t Perron’ uit Landegem geven we een duwtje in de rug bij de aankoop van audiovisueel materiaal en tenslotte steunen we ‘vzw Contactcentrum’ uit Deinze, beter gekend als de plaatselijke Voedselbank.”

Vanaf 1 april doet het fonds ook een derde oproep. “We zijn trots dat we dit jaar het totaalbedrag voor de projectsteun kunnen optrekken naar 20.000 euro”, zegt secretaris Jo Baele. “De projecten kunnen gaan om initiatieven voor senioren, kinderen, jongeren, kansarmoede of mensen met een handicap. We ondersteunen graag projecten die een voorbeeldfunctie kunnen zijn voor anderen. Hierbij gaat het wel steeds om initiatieven voor een brede doelgroep en zullen we nooit individuen of aparte gezinnen steunen. Een belangrijk aandeel door vrijwilligers in het project is zeker ook een meerwaarde.”

Projectaanvragen kunnen ingediend worden tot en met 1 juni. Groeperingen die zich kandidaat willen stellen om financiële steun voor een project te bekomen, kunnen alle info vinden op www.terwilgenfonds.be.