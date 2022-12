Ter Wilgen Fonds zoekt nieuwe sociale projecten om te sponsoren: “Voor 2023 hebben we opnieuw 20.000 euro voorzien”

De vzw Ter Wilgen werd in de jaren ’60 opgericht naar aanleiding van de bouw van de gelijknamige gemeenschapszaal in de Poelstraat in Petegem-aan-de-Leie. De zaal en de gronden werden verkocht aan de stad Deinze en met de opbrengst steunt de vzw nu sociale projecten. “De vzw Ter Wilgen Fonds draait op volle toeren”, zegt secretaris Jo Baele. “In het verleden steunden we al de Stichting tegen Kanker vzw ‘Levensloopcomité Deinze’ met hun 24-urenevenement en voor de vzw Veilige Thuis gaven we een financiële bijdrage voor de aankoop van een duofiets. De nieuwe organisatie Onder ’t Perron uit Landegem gaven we een duwtje in de rug bij de aankoop van audiovisueel materiaal en de vzw Contactcentrum uit Deinze, beter gekend als de plaatselijke Voedselbank, gaven we ook al steun.

17.281 euro in 2022

Ook dit jaar werden heel wat initiatieven gesteund. Voorzitter Jozef De Buck van Ter Wilgen Fonds : “We zijn heel blij dat we in 2022 zeven mooie en diverse projecten voor een totaalbedrag van 17.281 euro konden ondersteunen. Zo maakten we Manege Dennehof in Landegem toegankelijker voor mensen met een beperking. Manege Dennehof is een hippisch therapeutisch centrum voor volwassenen en kinderen met en zonder beperkingen. Ook het vakantieaanbod van DVC Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne konden we een duwtje in de rug geven. We maakten de aankoop van kindvriendelijke speeltuigen mogelijk voor de school Viblo Leieland in Deinze en de basisschool het Leernest in Bachte-Maria-Leerne. Daarnaast ondersteunden we de werking van Kantien Fiola, Hartedeken en het Snoezelpad. We zijn ontzettend blij dat we deze sterke projecten uit verschillende deelgemeenten van Deinze konden mee financieren.”

Quote Het moet steeds gaan om initiatie­ven voor een brede doelgroep. We zullen dus nooit individuen of gezinnen steunen Ethel Van hoe , Penningmeester

Vanaf 1 januari 2023 doet het fonds een vierde oproep. Penningmeester Ethel Van hoe : “We zijn trots dat we dit jaar opnieuw 20.000 euro kunnen vrijmaken om projecten uit Deinze te ondersteunen. Dit kan gaan om initiatieven voor senioren, kinderen, jongeren, personen in kansarmoede of met een beperking. Onze voorkeur gaat uit naar projecten die een voorbeeldfunctie hebben in de samenleving. Hierbij gaat het wel steeds om initiatieven voor een brede doelgroep. We zullen dus nooit individuen of gezinnen steunen. Een belangrijk aandeel voor vrijwilligers in het project is zeker een meerwaarde. Onze financiële tussenkomst kan nooit meer dan 50 procent van het ingediende budget bedragen. De projecten dienen gerealiseerd te worden in groot Deinze.”

De aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 januari 2023 tot en met 1 april 2023. Verenigingen die denken op deze steun te kunnen rekenen, kunnen naast alle informatie hun gedocumenteerde aanvraag indienen op www.terwilgenfonds.be.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.