Tearoom Cocoon in Tolpoortstraat staat over te nemen, uitbaters starten zaak in Tielt

De uitbaters van Cocoon in de Tolpoortstraat zoeken een overnemer. Dirk Defoor en Nancy Coudyser zeggen na acht jaar Deinze vaarwel en nemen de horecazaak Botermarkt op de Markt in Tielt over.

“Voor we de Cocoon overnamen werkten Nancy en ik in Botermarkt”, zegt Dirk, die met Nancy in Brugge woont. “In 2014 wilden we een eigen zaak starten en we botsten toen op de Cocoon in Deinze, die te huur stond. We namen toen een goed draaiende zaak over, die 15 jaar lang door Bart Viane en zijn vrouw Tine werd uitgebaat. Het pand was verouderd en in oktober 2019 hebben we alles volledig vernieuwd, van de keuken tot het meubilair in de zaal. We waren niet van plan om hier te stoppen, maar toen we hoorden dat Botermarkt stond over te nemen, konden zo’n mooie kans niet laten liggen.”

“Cocoon draait zeer goed”, benadrukt Dirk, “maar we denken toch dat de zaak in Tielt meer potentieel zal bieden. We hebben lang de afweging gemaakt en begin mei hebben we beslist om Cocoon over te laten. We starten op 1 september in Tielt en we zullen nog tot eind augustus in Deinze aan de slag zijn. Indien we tegen dan geen overnemer hebben gevonden, zullen we Cocoon op een beperkt aantal dagen openhouden; zodat het niet leeg komt te staan. Ik ga Deinze en de klanten wel missen, want we hebben hier veel plezier gemaakt. We zijn dankbaar voor de jarenlange steun van de klanten.”

Wie interesse heeft om de Cocoon over te nemen, kan contact opnemen via dirk.defoor@proximus.be.

