Te dure ‘superflitspaal’ van 270.000 euro per jaar verdwijnt: “Maar we gaan de echte snelheidsduivels nog veel meer pijn doen”

De Lidar, de opvallende flitspaal van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem, staat momenteel in de Brandstraat in Zulte. Vorige week controleerde het toestel nog de snelheid van zo’n 40.000 voertuigen langs de Kouter in Deinze. In een week tijd kregen net geen 500 automobilisten een boete omdat ze zich er niet aan de snelheid van 70 kilometer per uur hielden. Nog tot eind dit jaar zal de Lidar flitsen, maar vanaf januari verdwijnt hij uit het straatbeeld.

“In de begroting voor 2023 werd de huur van de Lidar bij Securoad niet verlengd”, zegt de Deinse burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “De kostprijs voor de huur van de Lidar kan niet worden gerecupereerd binnen de eigen politiezone (lees: de superflitspaal registreert niet genoeg overtreders, red.). Het huren van deze superflitspaal kost 270.000 euro per jaar, toch een aanzienlijk bedrag. Onze inwoners betaalden eigenlijk twee keer: één keer via hun belastingen en dan nog eens als ze worden geflitst. We hebben gedurende de twee jaar dat de Lidar wekelijks in een andere straat stond, de inwoners voldoende kunnen wijzen op de gevaren van te snel te rijden. Om de paal te compenseren gaat de politiezone extra inzetten op bemande snelheidscontroles. Het gaat om de flitsvoertuigen, de flitsvuilnisbak en controles waarbij overtreders ter plekke worden onderschept door de politie. Deze controles zullen . Deze automobilisten zijn gelukkig in de minderheid maar de kans dat zij tegen de lamp lopen wordt groter. De Lidar is nog actief tot het einde van het jaar.”

29.096 boetes

“In 2021 stond de flitspaal op 42 locaties waarbij er in totaal 1.069.731 voertuigen zijn gepasseerd”, vult Julie Van den Heede, communicatieverantwoordelijke van de politie, aan. “Hiervan waren er 15.385 of 1,4% in overtreding. Dit jaar staat de teller op 33 locaties waarbij er in totaal 892.173 voertuigen zijn gepasseerd. Hiervan waren er 13.711 in overtreding, goed voor 1,5%.” In totaal werden er dus 29.096 flitsboetes uitgedeeld.

Dat de Lidar nu baan moet ruimen, is één van de begrotingsbeslissingen die op maandag 17 oktober door de politieraad werden genomen. “Ondanks de grote financiële uitdagingen – vooral door de stijgende personeelskosten als gevolg van de indexering van de lonen – slaagde de politiezone er in om een begroting op te stellen binnen de vooropgestelde financiële meerjarenplanning”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Dit was enkel mogelijk dankzij de beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken om de federale basistoelage te verhogen met 9 à 10% en door het grondig analyseren en bijsturen van zowel de personeelskosten, de werkingskosten als de schulden van de politiezone.Naast de Lidar werd ook de ICT-begeleiding vanuit de provincie Oost-Vlaanderen geschrapt. Ook het schuldbedrag van de politiezone werd herschikt door de looptijd van de lening op het hoofdcommissariaat in Deinze te verlengen. Dit creëerde een budgettaire ruimte van 233.000 euro.”

Investeringen

Daarnaast wordt er beperkt geïnvesteerd. “We plannen 135.000 euro voor de uitrusting en het buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen en 30.000 euro voor de uitrusting van het hoofdcommissariaat en een overkapping voor fietsen en motorfietsen in Deinze”, zegt Jan Vermeulen. “Daarnaast budgetteren we onder andere 30.000 euro voor de aankoop van meubilair, 208.000 euro voor de aankoop van informaticamateriaal, 10.000 euro voor de aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen, 90.000 euro voor de aankoop van auto’s en bestelwagens en 74.500 euro voor machines, exploitatiemateriaal en uitrusting. Er worden twee Volkswagen Caddy’s vervangen door elektrische voertuigen en ook kogelwerende vesten worden vervangen. De uitvoering van deze zaken hangt af van de goedkeuring van de politieraad en zal worden gespreid over het volledige dienstjaar 2023.”

