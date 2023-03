TC De Witte Kaproenen legt derde padelterrein aan

“Begin vorig jaar kregen we van de stad Deinze een vergunning, maar omdat er in het budget van 2022 geen geld was voorzien, hebben we tot dit jaar moeten wachten om met de werken te kunnen starten. Dankzij burgmeester Jan Vermeulen en sportschepen Sofie D’Hondt hebben we er vaart achter kunnen steken en begin februari zijn de grondwerken begonnen. Ondertussen is Tomaspor bezig met de aanleg van het terrein. Op zaterdag 1 april organiseren we een kickoff van het zomerseizoen en dan wordt het veld feestelijk geopend. Filliers zorgt de nodige drankjes.”