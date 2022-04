Tamara en Amaury zwaaien na vijf jaar af als Prins en Prinses Canteclaer: “Het was plezant om eens een prins te mogen zijn, zeker met zo'n mooie, lieve prinses aan mijn zijde”

Vijf jaar geleden werden Amaury Wullaert en Tamara Peeters uitgeroepen tot de nieuwe Prins en Prinses Canteclaer. In een bomvolle zaal De Rekkelinge wisten zij de jury het meest te charmeren met onder andere pompende kakelbeats en retro Nintendo-spelletjes. Amaury, die zich in een knalgeel kippenpak hees, kaapte toen ook de publieksprijs weg. Op 21 mei schitterde het koppel op de grootste praalwagen van de Canteclaerstoet, die om de vijf jaar door de straten van Deinze trekt.

Op maandag 18 april worden de nieuwe Prins en Prinses Canteclaer verkozen in het Leietheater. Voor Amaury en Tamara zijn het de laatste dagen als prinsenpaar. “Het voelt precies alsof het nog maar van gisteren geleden is”, zegt Amaury. “Prins Canteclaer zijn was een heel leuke ervaring. Jammer genoeg hebben we door de coronacrisis twee jaar bijna niets kunnen doen, maar het was desalniettemin een heerlijke belevenis. Aan de opvolgers kan ik alleen maar zeggen: wees fier en geniet van de stoet vanop die prachtige praalwagen. Het was plezant om eens een prins te mogen zijn, zeker met zo'n mooie, lieve prinses aan mijn zijde. Helaas heb ik Tamara nooit kunnen strikken als prinses in het echte leven”, knipoogt Amaury.

Volledig scherm Tamara Peeters en Amaury Wullaert vbij de verkiezingen in 2017. © Anthony Statius

Amaury is nog steeds actief als logistiek assistent van het woonzorgcentrum Sint-Franciscus in Vinkt, maar voor Tamara is er op privévlak veel veranderd de voorbije vijf jaar. “Ik werkte vijf jaar geleden als schoonheidsspecialiste, maar nu run ik samen met mijn vriend Davy Sergeant zijn dierenspeciaalzaak in Nevele. We zijn gespecialiseerd in - hoe kan het ook anders - pluimvee en parkdieren. De centrale figuren in de stoet zijn de haan Canteclaer en zijn familie kippen uit het verhaal van Reynaert de Vos. Ik zit elke dag tussen de kippen, dus Canteclaer is nooit veraf. Ondertussen ben ik ook mama geworden van een mooie zoon Louis. Mijn tip voor de nieuwe prinses? Wees zoveel mogelijk aanwezig op evenementen. Je leert heel wat nieuwe mensen kennen en er gaan veel deuren open. Geniet van ieder moment en maak veel leute met je prins.”

Volledig scherm Deinze: prins Amaury en prinses Tamara met Canteclaercomité-voorzitter Jacques De Ruyck aan het standbeeld van Chris Ferket. © Anthony Statius

De kandidaten voor de titel Prins en Prinses Canteclaer in Deinze zijn ondertussen bekend. Bram Lootens (21) uit Drongen (Gent) is de enige kandidaat-prins en heeft dus sowieso de titel en voor het kroontje van Prinses Canteclaer zijn er met Imani Decoutere (18) en Lisa De Schepper (27) twee kandidaten. Zowel Bram, Imani als Lisa maken kans op de publieksprijs, namelijk een jaar lang rondrijden met een Toyota Yaris, aangeboden door garage De Prins uit Machelen-aan-de-Leie. De verkiezingsshow vindt plaats op maandag 18 april. Tickets voor de show kosten 10 euro en deze kan je bestellen via www.leietheater.be. Meer info via www.stoetvancanteclaer.be.

Volledig scherm Amaury en Tamara met de toekomstige Prins Canteclaer Bram Lootens en de twee kandidaat-prinsessen Imani Decoutere en Lisa De Schepper. © Anthony Statius