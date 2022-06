’t Wilgennest wuift juf Marianne (61) uit: “700 kinderen leren lezen, rekenen en schrijven”

Zonder twijfel een monument in de school, want de vrouw heeft maar liefst veertig jaar les gegeven in het eerste leerjaar. “Juf Marianne heeft in al die jaren dus 700 leerlingen leren lezen, schrijven en rekenen”, zegt directeur Philippe Soens. “Juf Marianne was echt een creatieve juf. Ze kwam op voor de leerlingen die het moeilijk hadden, of anders waren. Een zorgzame juf, die taal bijzonder belangrijk vond. Onze school zal haar werklust echt wel missen.”