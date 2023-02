Supportersclub Red Devils Deinze verhuist naar café Padoue: “We brengen meer leven aan het station”

Supporters van ons nationale elftal zijn vanaf nu welkom in café Padoue. Cafébaas Thierry Brusseel neemt de fakkel als voorzitter van de officiële supportersclub Red Devils Deinze over en hiermee verhuist het lokaal van Chloé’s op de Markt naar het station.

In juni vorig jaar opende Thierry Brusseel zijn café Padoue in het voormalige pand van café Donky’s, later café De Coupee. De cafébaas beloofde bij aanvang meer beleving aan het station en door zich te ontfermen over de lokale supportersclub van de Rode Duivels bedient hij alvast de sportfanaten op hun wenken. Red Devils Deinze werd opgericht in 2012 en vond het voorbije decennium haar thuisbasis bij Chloé’s op de Markt. De oprichters van de fanclub zochten een nieuwe voorzitter en Thierry neemt nu die taak op zich.

“Café Padoue heeft lokaalnummer 157", zegt Thierry. “Geïnteresseerden kunnen lid worden door zich in te schrijven via de Belgische Voetbalbond. Een lidmaatschap kost 25 euro voor één jaar en 40 euro voor twee jaar. Inschrijven kan thuis online of hier ter plaatse in Padoue. Wie zich hier wil inschrijven, kan op voorhand een seintje geven via 0494/27.52.79. Momenteel telt de club 41 officiële leden en nog eens 508 leden via de Red Devils Deinze-facebookpagina.”

“Voor de leden zullen we bussen naar Rode Duivels-wedstrijden organiseren”, zegt Thierry. “Vanaf 15 maart zetten we ons groot terras uit en indien de weersomstandigheden het toelaten, zullen de wedstrijden op groot scherm getoond worden. Af en toe zullen we ook een souper voor de leden en sympathisanten organiseren. Op 24 maart spelen de Duivels om 20.45 uur tegen Zweden hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK, dat in 2024 zal plaatsvinden in Duitsland. Iedereen is welkom vanaf 18 uur.”

De Ronde

“Maar niet alle evenementen van de supportersclub in Padoue draaien rond voetbal”, lacht Thierry. “Op zondag 2 april kan je hier ook de Ronde van Vlaanderen op groot scherm volgen. Bezoekers kunnen ook zelf hun wielertalent testen op onze bierfietsen. Voor 10 euro kan je een ontbijt krijgen, voor 15 euro een middagmaal en voor 23 euro krijg je een ontbijt, een middagmaal en een drankje. Inschrijven kan nog tot en met vrijdag 17 maart. Men zegt vaak dat het Statieplein wordt vergeten, maar daar brengen we verandering in.”

