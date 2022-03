Supermarktrobot Robbie leert Oost- en West-Vlaams spreken met hulp van de klanten

In negen Delhaizewinkels en één Aveve-winkel in Oost- en West-Vlaanderen krijgen de klanten sinds enkele maanden hulp van een robot bij het zoeken naar producten in de winkel. Je geeft het gewenste product in op een touchscreen en Robbie rolt aan een rustig tempo naar de juiste plek in de winkelrekken. De robot is ook een rijdend reclamebord en wordt aangekleed om promotie te maken voor een bepaald product. De komende periode luistert de robot naar de naam Pauwel, genoemd naar Pauwel Kwak, de brouwer van het gelijknamige bier. Na twee maanden proefdraaien willen de makers van het softwarebedrijf DeDuCo het robotje ook nog enkele andere vaardigheden aanleren.

“Eén van de doelstellingen van Robbie is om enkele zinnen in het West-, en Oost-Vlaams dialect te zeggen”, zegt Christian Beele. “Dit is mogelijk met artificiële intelligentie, het proces waarbij een machine mensachtige vaardigheden wordt aangeleerd. Hiervoor heeft Robbie de hulp nodig van de klanten. Momenteel spreekt Robbie nog standaard Nederlands, maar klanten kunnen enkele voorgeprogrammeerde zinnen in het dialect inspreken in de robot zelf. Het enige wat je moet doen is naar robot Robbie gaan, tikken op het scherm, de zinnen weergeven en ze daarna uit te spreken in het West-, of Oost-Vlaams, afhankelijk van de winkel waar de robot zich bevindt. Zo kan je de robot ‘keer eens terug’ leren zeggen. In West-Vlaams is dat dan ‘kèrrekiwère’. Na deze fase, die ongeveer anderhalve maand zal duren, zal Robbie dankzij de opnames van de klanten enkele zinnen in het dialect kunnen uitspreken.”