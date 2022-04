Stopzetting kinderopvang in twee scholen is “schending van het gelijkheidsbeginsel” volgens GroenRood

“Al meer dan 20 jaar wordt de naschoolse opvang in Deinze georganiseerd in de scholen”, zegt Eva Martens. “Met de komst van De Brieltuin in Deinze en Petegem-aan-de-Leie, die ook instaan voor opvang tijdens de vakanties, hebben ouders de keuze tussen opvang in de school of in de Brieltuin. Door een dalend aantal kinderen in de Brieltuin in het centrum, beslist het stadsbestuur om de keuzevrijheid voor kinderen in de twee scholen op te heffen. Binnenschoolse opvang biedt een groot aantal voordelen: kinderen kunnen in hun vertrouwde omgeving blijven en moeten zich niet verplaatsen. Voor ouders neemt het veel stress weg, omdat ze weten dat het kind op school kan blijven. Niet alle ouders werken met een vast uurrooster, sommige kinderen blijven maar een beperkte tijd op school, en voor hen is het niet de moeite om naar een ander gebouw te stappen. Om die redenen zullen veel ouders kiezen voor een school waar binnenschoolse opvang aanwezig is. Het stopzetten van die mogelijkheid in twee scholen, is een schending van het gelijkheidsbeginsel.”