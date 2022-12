Sterren bewonderen aan De Brielmeersen

Kortrijk/Deinze Foodbart komt naar Kortrijk en laat toeristen picknic­kend Leiestreek verkennen: “Van Dierendon­ck-rund­vlees tot Vegetari­sche Slager, aanbod is divers”

Foodbart, met thuisbasis in Deinze, breidt na vijf jaar uit. Door een tweede vestiging te openen, in Kortrijk. De basis van het aanbod zijn burgers, salades, soepen en wraps. Een tip voor de (culinaire) toeristen onder ons: via Foodbart kan je ook al picknickend de Leiestreek verkennen, met een speciaal concept. “Kortrijk investeert sterk in imago, het heeft ons overtuigd”, vertelt zaakvoerder Bart Vandekerkhove. Foodbart zoekt nog dertig medewerkers, om op te starten in Kortrijk.

21 december