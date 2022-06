Stationstunnel Hansbeke officieel geopend, maar werken pas eind dit jaar klaar

HansbekeHet lintje werd donderdag officieel doorgeknipt, maar de stationstunnel van Hansbeke (Deinze) is nog niet helemaal af. De aanrijhellingen voor fietsers zijn klaar, maar de trappen zijn nog niet toegankelijk voor voetgangers. Op de geluidsmuren in Hansbeke-dorp is het wachten tot het najaar.

De werken aan de stationsomgeving van Hansbeke zijn ondertussen drie jaar bezig. Infrabel legt een derde en vierde spoor aan tussen Gent en Brugge en tegelijkertijd wordt de volledige stationsomgeving in het dorp aangepakt. Donderdag kwam het stadsbestuur van Deinze samen met alle betrokken partners de vernieuwde site officieel inhuldigen.

“We leggen twee extra sporen aan voor meer capaciteit op de spoorlijn tussen Brugge en Gent”, zegt Jochen Bultinck, COO bij Infrabel. “De aanleg van twee nieuwe sporen moet de kustregio vlotter bereikbaar maken vanuit het binnenland en dit komt ook het goederenverkeer ten goede. ​De werken zitten momenteel op kruissnelheid en in Hansbeke en Aalter zitten de bouwkundige werken in hun laatste rechte lijn. NMBS profiteert van de aanleg van het derde en vierde spoor om samen met Infrabel de perrons in de verschillende stations op de spoorlijn te verhogen en te vernieuwen om de toegankelijkheid van station en trein te verbeteren. De perrons in Hansbeke werden verhoogd en zijn voortaan uitgerust met schuilhuisjes, zitbanken, energiezuinige ledverlichting, luidsprekers en blindengeleidetegels. Via comfortabele fiets- en voetpaden is de stationstunnel vlot en veilig te bereiken.” Sam Haccour, district manager van NMBS vult aan: “Tegelijk werd ook de fietssnelweg gerealiseerd tussen Aalter en Landegem. Aan de beide kanten van de sporen vind je 85 autoparkeerplaatsen en meer dan 200 overdekte fietsenstallingen.”

Volledig scherm De fietsenstallingen aan het station van Hansbeke. © Anthony Statius

De meest ingrijpende verandering voor Hansbeke is het afsluiten van de spooroverweg in het dorp. Deze overweg was de allerlaatste op het spoortraject tussen Gent en Brugge. In september 2020 werd wat verderop de rondwegtunnel voor het autoverkeer, door de inwoners de Reisduiftunnel gedoopt, geopend. Op de plaats van de overweg wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een nieuwe onderdoorgang voor fietsers, voetgangers en treinreizigers. Donderdag werd deze zogenaamde pleintunnel officieel geopend, maar klaar is die nog niet. Voetgangers kunnen via de fietstunnels onder de spoorweg, maar de trappen zijn nog niet afgewerkt. Hiervoor mikt men op half juli. Ook het vernieuwde stationsplein en de aansluiting op de Merendreestraat zal pas dan afgewerkt zijn. Op de omstreden geluidsmuren ter hoogte van de pleintunnel is het door leveringsproblemen nog wachten tot het najaar. De beloofde tekeningen op de geluidsmuren zullen maar in de loop van volgend jaar worden aangebracht. Nog wat werk aan de winkel dus.

Volledig scherm De trappen worden nog afgewerkt. © Anthony Statius

Volledig scherm Fietsers kunnen al door de tunnel rijden en voetgangers kunnen voorlopig ook via deze weg van de ene naar de andere kant van het dorp. © Anthony Statius

Schepen van Openbare Werken Johan Cornelis (CD&V) noemt de vernieuwing van de stationsbuurt een mijlpaal voor het dorp. “We hebben er lang naar uitgekeken en we zitten in de laatste fase”, zegt Johan Cornelis. “De pleintunnel is een zegen voor de kinderen die nu op een veilige manier naar school kunnen gaan, aangezien het gevaarlijke verkeer via de rondweg wordt gestuurd. Ook de toegankelijkheid van de perrons is een extra troef voor Hansbeke. Eens de omgevingswerken afgerond zijn, komt er nog een groot dorpsfeest voor alle Hansbekenaren.”

Volledig scherm De vernieuwde perrons van Hansbeke. © Anthony Statius

