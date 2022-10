Stap dichter bij omleidingsweg Nevele: bouwvergunning is aangevraagd

In januari 2011 schreef deze krant al dat de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Ter Mote binnenkort zou worden aangelegd. Er is al een halve eeuw sprake van en de omleidingsweg stond in 1999 op de planning als onderdeel van de dorpskernvernieuwing van Nevele. Maar terwijl de vernieuwde dorpskern 22 jaar geleden feestelijk geopend werd, loopt de weg in Ter Mote nog steeds dood. Ondertussen ligt het industrieterrein er al tien jaar.

In 2011 scoorde ontwikkelaar Veneco met Ter Mote nog een dubbele primeur: het was de eerste kmo-zone van het toen nog onafhankelijke Nevele én dankzij de nuluitstoot van CO2, het allereerste groene bedrijventerrein van Vlaanderen. Maar de gesprekken met de betrokken actoren voor de aanleg van de omleidingsweg verzandden toen opnieuw in een procedureslag. De grootste oorzaak van de vertraging was het onteigeningsplan voor de drie particulieren die grotendeels landbouwgrond moeten inleveren voor de weg. Het gemeentebestuur van het toen nog onafhankelijke Nevele geraakte niet uit de impasse, maar het stadsbestuur van fusiestad Deinze had vorig jaar een oplossing klaar. Het aangepaste tracé werd in het voorjaar van 2021 goedgekeurd.

Tracé aangepast

“Het oorspronkelijke tracé omvatte een verbinding tussen de Biebuyckstraat, via Ter Mote naar de Graaf Van Hoornestraat”, zegt mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V). “Deze ontsluitingsweg moet zwaar en doorgaand verkeer uit de dorpskern te weren. Tot op heden rijden vrachtwagens en landbouwvoertuigen nog steeds door Nevele-centrum, wat onveilige verkeerssituaties met zich meebrengt. In samenspraak met de eigenaars en gebruikers van de landbouwgronden hebben we dit tracé aangepast. De ontsluitingsweg zal nu de Biebuyckstraat verbinden met de Vierboomstraat. Daar wordt een volwaardig kruispunt aangelegd en zo kan men dan verder rijden tot aan de Graaf Van Hoornestraat. Een tweede aanpassing is dat er ongeveer halverwege de verbindingsweg een bocht komt rond een perceel landbouwgrond in plaats van er dwars doorheen. Door bepaalde gronden niet aan te snijden zijn we met alle betrokken actoren tot een compromis kunnen komen.”

“Nu we een vergunningsaanvraag hebben ingediend komt de start van de werken in zicht. Dit zal in mei volgend jaar zijn”, zegt de schepen.

