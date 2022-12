Stagobel sponsort gezonde tussendoortjes voor De Kleurenplaneet

De collega’s van Stagobel, leverancier van elektrisch installatiemateriaal voor woning, kantoor en industrie, hebben een actie georganiseerd voor het goede doel. “Meer en meer kinderen komen naar school met een lege of slecht gevulde brooddoos”, klinkt het bij Stagobel. “We willen dan ook een initiatief steunen waarbij gezonde voeding voor kinderen verzekerd wordt. Dit jaar steunden we de basisschool De Kleurenplaneet uit Deinze. Het Stagobel-team organiseerde een aantal initiatieven waaronder een gezonde pitalunch en een Rode Duivels WK-teamavond om geld in het laatje te brengen. Zo konden we 1.500 euro verzamelen dat we met een warm hart doneren aan De Kleurenplaneet. Zij zetten een initiatief op poten om hun 150 leerlingen tweemaal per week een gezond tussendoortje aan te bieden.”