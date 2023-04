Stadsdichter Steven Van De Putte neemt afscheid van Deinze met poëzieconcert

MIJN STAD. Concertor­ga­ni­sa­tor Kristof Baertsoen (48) over zijn Deinze: “Meer mensen zoals De Drie Mama’s... en dan is de wereld een betere plek”

Onder andere Scala, De Kreuners en Channel Zero haalde Kristof Baertsoen (48) met zijn vzw Miracle al naar Deinze. En dankzij de naar de Leiestad uitgeweken West-Vlaming maakt de Britse poplegende Kim Wilde op 13 april 2024 zelfs een comeback in de Brielpoort. Maar waar vertoeft verzekeringsmakelaar Kristof nog graag in Deinze, behalve in concertzalen? “Er is één winkel waar ik supergraag blijf plakken, met dank aan de goeie service.”