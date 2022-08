Stadsbestuur pompt 110.000 euro in tijdelijke tribune KMSK Deinze: “Een nodige investering zodat de club in onze stad blijft voetballen”

“Er moeten wel 5.000 zitplaatsen zijn en daarom bouwt de club nu een tijdelijke tribune van 4.200 zitplaatsen als aanvulling op de 800 zitplaatsen op de hoofdtribune”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Wij engageren ons als stadsbestuur om de club hierin financieel te steunen en dit doen we met een toelage van 110.000 euro. Deze investering is nodig om de club in onze stad te houden. SK Deinze zou in afwachting van een nieuw stadion ook de terreinen van Zulte Waregem, Roeselare of Moeskroen kunnen huren, waar het stadion wel voldoet aan alle voorwaarden, maar dit wilden we absoluut vermijden. We tonen aan de club dat we hen steunen en dat we willen dat de KMSK Deinze-supporters in hun eigen stad kunnen blijven supporteren. De tijd dringt ondertussen, want de tribune moet voor 15 oktober gekeurd zijn om aan de licentievoorwaarden te voldoen. Lukt dit niet, dan wordt er geen subsidie toegekend.”