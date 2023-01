Stad voorziet 1,4 miljoen euro voor traject Landegem-Merendree: “Breder fietspad en snelheidsremmers”

De inwoners van Landegem vragen al jaren naar een veiligere verkeersas in hun dorp. In 2018 organiseerde het comité ‘Voor een leefbare en veilige omgeving tussen de dorpskernen Landegem-Merendree’ een ludieke actie, waarbij de miljoenste automobilist die dat jaar door hun straat passeerde, in de bloemetjes werd gezet. De bezorgheden van de Landegemnaars werden gehoord en de stad is bezig aan de opmaak van plannen voor de herinrichting. In de aanpassing van de meerjarenbegroting voorziet men alvast 1,4 miljoen euro.

“Al van bij de fusie tussen Deinze en Nevele hebben we weet van een algemene ongerustheid over de verkeersas tussen Landegem en Merendree”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V). “In Landegem rijden de auto’s te snel, is het fietspad te smal, het wegdek te breed én in een slechte staat. De betonvakken in de Stationsstraat liggen los waardoor de vele auto’s die erover rijden voor geluidsoverlast zorgen.”

“Aanvankelijk was het ons plan om een volledig traject voor de dorpskernvernieuwing van Landegem uit te tekenen, maar dit zal ongeveer een volledige legislatuur in beslag nemen. De problemen in de Stationsstraat moeten sneller opgelost worden en dus maken we budget vrij om nog deze legislatuur werken te kunnen uitvoeren. In een eerste fase zal het fietspad tussen de gemeenteschool ’t Wilgennest en het station van Landegem aangepakt worden. In een tweede fase worden de betonvakken op het traject tussen het station en de grens met Merendree vervangen door asfalt en wordt het fietspad breder gemaakt. Het fietspad is nu slechts anderhalve meter breed, wat te smal is voor een dubbelrichtingsfietspad, en daar komt zeker een meter bij. Er worden ook maatregelen genomen om de snelheid af te remmen. Zo komen er plantvakken zoals in Grammene en Gottem waardoor twee wagens op bepaalde plaatsen elkaar niet kunnen kruisen.”

Infovergadering

“In een derde fase zal ook de stationsomgeving aangepakt worden”, zegt de schepen. “De fietsenstallingen worden herschikt zodat er meer ruimte vrijkomt voor voetgangers en mensen die wachten aan de bushalte. In januari organiseren we voor de buurtbewoners een infovergadering over de eerste fase. Diezelfde maand leggen we de plannen voor aan de gemeenteraad en mits goedkeuring kunnen we ze aanbesteden om nog in 2023 van start te gaan. Volgende legislatuur wordt er nog budget voorzien voor de dorpskern van Landegem, waaronder de Brouwerijstraat. We zullen in Landegem-dorp ook een fietszone invoeren. Ook in Merendree plannen we volgende legislatuur nog herinrichtingswerken.”

