Stad tekent zelf plannen voor Brielmeersen: “Nodig voor stadionproject KMSK Deinze”

Even ter herinnering: het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan van De Brielmeersen, dat in 2020 werd goedgekeurd, werd op donderdag 16 juni 2022 door een arrest van de Raad van State vernietigd, nadat er beroep werd aangetekend door de bvba Deinze Koopcenter van zakenman Patrick Piens. De Raad van State volgde de mening van de klager dat het stadionproject van KMSK Deinze - waarbij men de capaciteit van het aantal bezoekers wil uitbreiden naar 8.000 - mobiliteitsproblemen met zich mee zou brengen. In het arrest stelde de Raad vast dat de provincie als plannende overheid de oplossing voor dit mobiliteitsprobleem heeft doorgeschoven naar de stad Deinze, wat niet toelaatbaar is. De vernietiging was een bittere pil voor de provincie, maar ook voor de stad Deinze en de voetbalclub KMSK Deinze, die daardoor de uitbreiding van het stadion maar ook de bouw van appartementen en een hotel naast het stadion in rook zag opgaan.

De provincie liet verstaan dat zij deze legislatuur geen nieuw plan zou opstarten en dus neemt de stad Deinze deze taak op zich. “We zijn ervan overtuigd dat dit nodig is ten bate van KMSK Deinze”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “We gaan onze eigen weg bewandelen om de club de nodige juridische stabiliteit te geven om verder te werken aan wat nodig is om in Deinze een volwaardige profclub uit te bouwen. Hierbij houden we onze eigen strategie en timing aan, los van alle zaken die er rond gebeuren. Dus los van de tijdelijke tribune, die voorlopig niet mag gebruikt worden, moet er een nieuw plan voor De Brielmeersen zijn. De eerste stap is de opmaak van een startnota. We wachten nog op de delegatie van de provincie, maar ondertussen kunnen we al beginnen. We willen zo veel mogelijk tijd winnen. Een nieuw plan opmaken zal anderhalf jaar in beslag nemen, dus we hopen dit tegen het einde van deze legislatuur klaar te hebben.”