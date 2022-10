Stad pompt 265.000 euro in renovatie kerk van Poesele: “Dorpskerk wordt erfgoedcentrum, tentoonstellingsruimte en concertzaal”

Groot-Deinze telt in totaal negentien kerken. Van die negentien gebouwen zijn er twee eigendom van de kerkfabriek: de Sint-Blasiuskerk in Landegem en de Sint-Pauluskerk in Petegem. De rest is in het bezit van de stad. Van die 17 gebouwen komen er acht in aanmerking voor een herbestemming: Zeveren, Grammene, Meigem, Petegem (Sint-Martinus), Sint-Martens-Leerne, Poesele, Vosselare en Merendree. Voor Zeveren en Poesele zijn de plannen al het meest concreet. De Sint-Amanduskerk in het dorpje Zeveren krijgt een nieuwe functie als dorpshuis en de Sint-Laurentius van Poesele krijgt meerdere nieuwe functies.

Het hoofdkwartier van de heemkundige kring Het Land van Nevele verhuist binnenkort naar de kerk van het naburige dorp. Momenteel bevindt het erfgoedcentrum met het archief zich in een bijgebouw van het cultuurhuis in Hansbeke in Hansbekedorp , maar dit wordt afgebroken om plaats te maken voor de uitbreiding en de renovatie van het cultuurhuis. De heemkundige kring Het Land van Nevele vierde in 2020 haar vijftigjarig bestaan. De vereniging werd op 8 maart 1970 opgericht in het gemeentehuis van Nevele en acht jaar werd de kaap van de 250 leden overschreden. Ondertussen telt de heemkundige kring al meer dan 700 betalende abonnees en mogen ze zich één van de grootste onafhanke­lij­ke erfgoedver­e­ni­gin­gen in Vlaanderen noemen. In die halve eeuw kende de vereniging drie voorzitters, namelijk Jan Luyssaert, André Bollaert en de huidige voorzitter Stefaan De Groote.

Volledig scherm De kerk van Poesele. © rv

“Ons archief werden begin jaren 80 opgericht in Merendree”, zegt erevoorzitter André Bollaert. “Later zijn we verhuisd naar de onderwijzerswoning van de gemeenteschool van Hansbeke en sinds een tiental jaar vind je ons in het vroegere postgebouw naast het cultuurhuis. “Ondertussen telt ons archief meer dan 2.300 boeken, duizenden tijdschriften en verzamelde documenten, foto’s, affiches en een cartotheek met honderden oude kaarten. Ons archief zal ondergebracht worden in de rechtervleugel van de kerk, de vroegere ‘mannenkant’. Vroeger zaten de mannen en de vrouwen immers gescheiden tijdens de vieringen in de kerk.”

“In de linkervleugel van de kerk komen vitrinekasten met voorwerpen uit de kerk die te maken hebben met de lokale geschiedenis. Zo zal er een monstrans, een mooi versierde houder voor hosties, te zien zijn, alsook een ciborie of kelk. Er komen ook kleinere voorwerpen zoals zilveren potjes voor zalf. De meeste voorwerpen werden geschonken door inwoners uit het dorp of de streek. In het midden van de kerk komt er plaats voor een tentoonstellingsruimte en een concertruimte voor orgel- en kamerconcerten. Het orgel van Louis Lovaert blijft behouden, want het is een beschermd monument. De komende weken worden heel wat objecten geschonken aan parochies uit de regio. De kerkfabrieken van Deinze krijgen uiteraard de eerste keuze.”

In totaal voorziet de stad Deinze 265.000 euro voor de renovatiewerken. “Er komt een sanitair blok en we voorzien ook vloerverwarming", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “De aanpassingswerken zijn nodig opdat het gebouw zo weinig mogelijk energie gebruikt. De werken zullen met de nodige zorgzaamheid gebeuren. De start is voorzien in het najaar.”

De verbouwingswerken liggen ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van dinsdag 25 oktober.

