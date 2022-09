Stad onderzoekt kampeermogelijkheden in kerk van Merendree

MerendreeKamperen in de kerk van Merendree? Die kans is niet onbestaande. Church camping of champing is al mogelijk in de kerk van het Diksmuidse dorp Kaaskerke en de stad Deinze onderzoekt of je in de toekomst de slaapzak zal kunnen bovenhalen in de Sint-Ragundiskerk.