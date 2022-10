Stad koopt gronden voor laatste stukje fietssnelweg

Binnenkort wordt de missing link tussen de Tonnestraat en de Nachtegaalstraat op het traject van de fietssnelweg langs de spoorlijn L75 aangelegd. De stad moest hiervoor nog enkele percelen woonuitbreidingsgebied verwerven. “Eens dit stuk fietspad van ongeveer één kilometer is aangelegd, zal je in één beweging van café De Avonden in buurgemeente Zulte tot in Gent kunnen fietsen. Enkel tussen de Karrestraat en de Klapstraat in Astene is een omweg voorzien, maar die is veilig voor fietsers. Nu we de gronden gekocht hebben, kan de provincie het fietspad aanleggen. De werken zullen in de loop van volgend jaar starten.”