Stad herbekijkt beslissing om kinderopvang in Leieparel en De Kleurenplaneet te schrappen: “We gaan in overleg met de scholen en de ouders”

Deinze De beslissing om de voor- en naschoolse opvang in de basisscholen De Kleurenplaneet en Leieparel in het centrum van Deinze te verhuizen naar De Brieltuin wordt herbekeken. Dit meldde burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) nadat de oppositiepartijen in naam van de scholen en de ouders hun ongenoegen uitten op de gemeenteraad. “Ik hoop dat men de beslissing terugdraait, of we gaan op zoek naar een privéinitiatief voor onze kinderopvang”, zegt directrice Tessa De Lepeleere van De Kleurenplaneet.

Een maand geleden kregen de ouders van de kinderen in basisscholen Leieparel en De Kleurenplaneet een brief van de stedelijke dienst Kinderopvang met daarin de melding dat de binnenschoolse kinderopvang vanaf 1 september ophoudt te bestaan en vervangen wordt door de buitenschoolse opvang De Brieltuin. De reden is de leegloop van De Brieltuin tijdens lesdagen, die de stad wil opvangen. Een zuiver economische beslissing, die bij heel wat ouders in het verkeerde keelgat is geschoten. De beslissing werd donderdagavond door onder andere de oppositiepartijen GroenRood en N-VA op tafel geworpen. Raadslid Matthias Neirynck (N-VA) zette het dossier op de agenda.

“We kunnen deze beslissing op geen enkele manier steunen”, zegt Neirynck. “Er was geen enkele vorm van betrokkenheid of overleg met de betrokken scholen, oudercomités en ouders wat betreft deze beslissing. We spreken hier over kinderen en ouders die zonder overleg naar een andere opvanglocatie worden gestuurd en geen kans krijgen om hun belangen te verdedigen. Ook voor de scholen is dit een ramp want zij verliezen een belangrijke troef.”

Tessa De Lepeleere, waarnemend directeur van basisschool De Kleurenplaneet, beaamt het betoog van N-VA. “We zijn geschrokken en verontwaardigd door deze eenzijdige beslissing van de stad”, zegt De Lepeleere. “We vinden het onterecht om zonder enig overleg onze school samen met de Leieparel aan te duiden om vanaf 1 september 2022 de voor-en naschoolse opvang te schrappen. Kinderen worden uit hun vertrouwde omgeving gehaald, moeten zich meer verplaatsen en lopen zo meer risico in het verkeer. Voor de ouders betekent dit een serieuze reorganisatie en een stijging van de kostprijs en als school vrezen we een verlies van leerlingen. Inschrijvingen zullen gebaseerd worden op het al of niet aanwezig zijn van voor- en naschoolse opvang. We zaten net in een goede flow van inschrijvingen, maar dit komt op de helling te staan.”

“Voor de gemeenteraad hadden burgemeester Jan Vermeulen en onderwijsschepen Trees Van Hove een overleg met onze schoolraad”, vervolgt de directeur. “Er werd voorgesteld om de voorschoolse opvang op school te houden en enkel de naschoolse te verhuizen naar de Brieltuin, maar dat zien wij niet zitten. Men heeft ons beloofd om met onze bezwaren aan de slag te gaan. We hopen dat ze de beslissing terugdraaien, anders zijn we als school genoodzaakt om privéinitiatieven te zoeken voor kinderopvang. Dat zou jammer zijn voor de stad Deinze, maar ook voor ons, want we zijn zeer tevreden over de huidige samenwerking. In De Kleureplaneet hebben we drie schitterende opvangjuffen en die willen we niet kwijt.”

“We zetten de beslissing on hold en werken samen met de scholen en de ouders aan een oplossing. We hopen tegen zondag 15 mei met een compromis naar buiten te komen", zegt burgemeester Jan Vermeulen.