Stad Deinze wordt zelf cafébaas in Het Groot Verzet: “We vonden geen uitbater, dus doen we het zelf”

Eind juni 2017 openden de deuren van Het Groot Verzet, de horecazaak in het stadhuis van Deinze aan de oever van de Leie. Het dienstencentrum Leiespiegel stond er toen twee jaar, maar pas na een jaar werd het pand in concessie gegeven aan drankengigant AB InBev en toen duurde het nog een jaar vooraleer er een uitbater werd gevonden. Wendy Malego baatte de zaak uit tot het einde van de zomer van 2020. Ze had een contract voor drie jaar, maar besliste om dit niet te verlengen vanwege de strenge voorwaarden van AB InBev. In oktober vorig jaar zette het Autonoom Gemeentebedrijf van Deinze de concessieovereenkomst met AB InBev stop en bijgevolg kwam het pand volledig in beheer van de stad zelf. Begin dit jaar deed de stad nog een oproep naar kandidaten die de zaak wilden uitbaten. Ondanks de lage huurprijs van 1.000 euro per maand werd er tot op heden niemand gevonden.

“Elke ondernemer uit Deinze heeft de kans gehad om deze prachtige horecazaak over te nemen", zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Er waren veel geïnteresseerden, maar er is helaas niets concreet uit de bus gekomen. Daarom hebben we met het stadsbestuur de beslissing genomen om het café zelf uit te baten. Hierbij hanteren we hetzelfde systeem als in sportcomplex Palaestra. Daar wordt de cafetaria ook uitgebaat door personeel van de stad. Voor Het Groot Verzet hebben we al iemand gevonden, die achter de toog zal staan. Wie dat is, houden we nog even geheim.”

“De naam en het concept van wielercafé blijven behouden”, zegt Jan Vermeulen. “De reden waarom we het nu zelf doen is eenvoudig: het doet pijn aan de ogen om te zien dat het pand leegstaat. We lopen wel huurinkomsten mis, maar het is toch belangrijker dat de zaak open is. Met Ruben Van Gucht en de Weekwatchers hebben we nog tot eind juni leven in de brouwerij kunnen brengen, maar het wordt tijd dat de Deinzenaren en de bezoekers hier opnieuw op café kunnen komen. Het Groot Verzet zal overdag open zijn van woensdag tot en met zondag en je zal er voorlopig enkel drankjes kunnen krijgen. We bieden ook veel streekproducten zoals Buyssebier en Filliers aan. De bedoeling is dat we tegen de kerstvakantie de deuren kunnen openen. Mijn ouders hadden vroeger café De Klok in Bachte-Maria-Leerne en het was altijd mijn droom om een café uit te baten. Nu wordt die droom toch een beetje werkelijkheid. Ik zal hier ook zelf wel eens een pintje tappen.”

Ook de horecazaak in Leietheater, het cultuurcentrum van Deinze, wordt momenteel uitgebaat door de stad. De concessie met theaterbar Studio werd stopgezet en in afwachting van een uitbater, neemt de stad ook hier de uitbating in beheer.

Volledig scherm Het Groot Verzet in dienstencentrum Leiespiegel. © Anthony Statius

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.