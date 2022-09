Stad Deinze deelt 50.000 euro uit aan burgerinitiatieven

De gemeenteraad buigt zich in september over een nieuw reglement om een burgerbudget toe te kennen aan projecten die een maatschappelijke meerwaarde realiseren voor de Deinzenaars of een specifieke wijk of doelgroep in Deinze.

“Om tegemoet te komen aan de noden van een complexer wordende samenleving organiseren we al heel wat vormen van inspraak”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Onze wijkambassadeurs vangen bijvoorbeeld op wat leeft in een wijk of buurt. Bij de ontwikkeling van nieuwe gebouwen of sites nodigen we de inwoners uit om zich mee te buigen over de ontwerpen. De administratie gaat nadien ook actief aan de slag met die inbreng en werkt plannen en acties bij waar mogelijk. Ondanks de voelsprieten die we hebben op het terrein, blijven er ook ‘blinde vlekken’ in een beleid. Daarom willen we een stap verder gaan en de sleutels in handen geven van de burger.”

“We trekken in 2023 een budget uit van 50.000 euro om initiatieven van burgers te ondersteunen”, vervolgt Jan Vermeulen. “Vanaf januari kunnen projectvoorstellen ingediend worden om een burgerbudget aan te vragen. Maatschappelijk relevante projecten kunnen tot maximaal 10.000 euro ontvangen. Om deze relevantie te beoordelen zullen we ons onder andere richten op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Alle inwoners zullen via www.deinze.be/goedgezegd ook mee kunnen kiezen welke projecten een burgerbudget ontvangen. Een voorbeeld is het aanschaffen van een robotgrasmaaier waarmee de buren van een bepaalde wijk zelf hun grasplein kunnen onderhouden. Ook zitbanken om extra ontmoeting te creëren is een goed voorbeeld. Als de gemeenteraad het reglement goedkeurt, wordt in het najaar een campagne uitgerold via de communicatiekanalen van de stad.”

