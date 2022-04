Stad creëert extra natuurgebied in Vondelvallei

“Het gaat om weides, die door de aanwezigheid van de Mandelbeek en de Vondelbeek vaak onder water staan”, zegt schepen Bart Van Thuyne (CD&V). “De eigenaar is jaren geleden naar Frankrijk vertrokken waar hij 300 hectare landbouwgrond bewerkt. Hij is bereid om de gronden in Grammene te verkopen aan de stad op voorwaarde dat er natuurgebied komt.”

“We zullen de gronden aankopen in het kader van boscompensatie”, aldus Van Thuyne. “Indien we ergens in de stad een omgevingsvergunning verlenen waarbij ontbossing noodzakelijk is, dan moeten we dit compenseren. Dit kan door geld in een fonds te storten, zodat men elders in Vlaanderen bomen kan planten, maar ook door zelf bomen te planten. De gronden liggen vlakbij de Vlasrotersroute en we zullen ze toegankelijk maken voor wandelaars. Er komt een mix van gras met vegetatie en bomen.”