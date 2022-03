Sportcomité Astene pakt uit met nieuwigheden

Kruisem/Deinze/De Pinte/Sint-Martens-Latem/Waregem Dog’s Barrel zamelt honden- en kattenvoer in voor Oekraïne: “Laat ons ook de huisdieren in dit zwaar getroffen land niet vergeten”

“Ook de huisdieren en asielen in Oekraïne lijden zwaar onder de oorlog in Oekraïne. Daarom zijn we een inzamelactie begonnen van vooral voeding voor honden en katten”, zegt Peter Santens. Hij is uitbater van de hondenopvang Dog’s Barrel in Kruishoutem en de initiatiefnemer van de almaar groter wordende hulpactie Paws voor Oekraïne.

16 maart