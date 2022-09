Spiegelstickers benadrukken mentaal welzijn

“We hebben allemaal sterktes waar we trots op mogen zijn”, zegt schepen Conny De Spiegelaere. “We zien ze echter niet of ze lijken vanzelfsprekend. Iets positief zeggen over jezelf is voor veel mensen moeilijk. Met de campagne van dit jaar nodigen we mensen uit om positief naar zichzelf te kijken en trots te zijn op wie ze zien. Onder het motto ‘hou jezelf een spiegel voor’, maakten we spiegelstickers met leuke spreuken zoals ‘Soms is even stilstaan ook vooruitgang’ of ‘Jouw lach maakt mijn dag’. Het is de bedoeling dat onze lokale handelaars en stadsdiensten de stickers kleven op spiegels of andere zichtbare plaatsen. De spreuken herinneren aan het belang van een goed mentaal welzijn. Op de stickers vind je ook een QR-code die leidt naar de webpagina ‘geestelijke gezondheid’ van stad Deinze.”