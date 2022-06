Speelpleinwerking Doekeewa viert 32ste verjaardag met feest in Kaandelpark: “Op drukke dag bezorgen we bijna 100 kinderen dag van hun leven”

Landegem Tips over thuiscom­pos­te­ren

Wie meer wil weten of thuiscomposteren moet op maandag 4 juli in zaal De Klaproos in Landegem (Deinze) zijn. Tijdens een infosessie van de stedelijke dienst omgeving en VLACO, de Vlaamse compostorganisatie, ontdek je dat compost krachtvoedsel is voor de bloemen, planten en bomen in je tuin en dat je compost zelf kunt produceren door jouw groente-, fruit- en tuinafval thuis te composteren. Iedereen is om 19 uur welkom in De Klaproos. De toegang is gratis en inschrijven kan tot vrijdag 1 juli via www.deinze.be/thuiscomposteren.

21 juni