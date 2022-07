Speelplaats KADE door veiligheidsredenen niet permanent open voor publiek

GroenRood vroeg op de laatste gemeenteraad om de speelplaats van de academie continu open te stellen voor de buurt. “In de originele plannen voor de nieuwbouw van onze academie was er sprake van een open ruimte, waarbij de speelplaats wordt opengetrokken naar de straat”, zegt gemeenteraadslid Peter Parmentier. “Zo creëer je een pleineffect. Dit plan werd niet gerealiseerd, want we zien er nu enkel een kleine kiss-and-ride-zone en een groot hek dat buiten de schoolperiode gesloten is. Door het stijgende aantal appartementen in het centrum is er steeds minder open ruimte voor steeds meer mensen. Daarom stellen wij voor om de zijkant continu open te stellen. Nu gebruiken de leerlingen deze ruimte als speelplaats en is die daarnaast op de meeste momenten afgesloten. Buurtbewoners zouden er kunnen genieten van de eerste zon, een praatje doen of onder de schaduw van de bomen de warmte van hun appartement ontvluchten.”