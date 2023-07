Speelparadijs en kinderkippenworp aan Leietheater

Grijsbulck­straat tijdelijk afgesloten

In Grammene (Deinze) wordt de Grijsbulckstraat afgesloten op donderdag 27 juli. Voor het plaatsen van zonnepanelen moet de Grijsbulckstraat tijdelijk afgesloten worden voor al het verkeer. Er is een wegomlegging voorzien via Pannestraat – Huttestraat – Oude Heirbaan en dit in beide richtingen.