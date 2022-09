Speed pedelecs verboden langs jaagpad, maar burgemeester niet akkoord: “Ik passeer hier elke dag met mijn speed pedelec”

Vinkt Martelaren­plein deels afgesloten

Een deel van het Martelarenplein in Vinkt wordt de komende weken afgesloten. Op woensdag 31 augustus start aannemer Rotsart in opdracht van het stadsbestuur van Deinze met werken in een deel van het Martelarenplein. De rode klinkers worden vervangen door beton. De werken duren tot woensdag 14 september onder voorbehoud van onvoorziene werf- en weersomstandigheden. Tijdens de werken wordt het Martelarenplein/Heerdweg afgesloten voor het verkeer. Er wordt een wegomlegging voorzien via de Markettestraat - Vredestraat en omgekeerd.

31 augustus