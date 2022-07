Souvenirs uit Deinze vind je in de stadswinkel

Deinze Mudel polst naar meningen van bezoekers

Het mudel in Deinze wil van de bezoekers weten wat er allemaal goed is en wat er beter kan. Om de museumervaring zo aangenaam mogelijk te maken, is men op zoek naar zoveel mogelijk feedback. Daarom lanceert men een enquête die tot en met 31 augustus kan ingevuld worden. Wie de vragenlijst invult redt hiermee één vierkante meter regenwoud. Je maakt ook kans op een Bongo-bon ter waarde van 250 euro. De enquête is volledig anoniem en neemt zo’n 10 minuten in beslag. Meer info via www.mudel.be.

12 juli