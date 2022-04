Sofie geeft als medisch dermatograaf mensen hun zelfvertrouwen terug: “Ik reconstrueer tepels en nagels die er niet meer zijn, en camoufleer littekens”

Deinze Deinze huldigt zes laureaten van de arbeid

De stad Deinze heeft dinsdag zes laureaten van de arbeid in de bloemetjes gezet. Hendrik Blanchaert, Nico Vander Beken, Gerda Meirlaen en Christiaan Van Simaeys kregen het label expert en het gouden ereteken in de sector broodbakkerij, banketbakkerij, ambachtelijke ijsbereiding en chocoladebewerking, Didier De Baets ontving het label professional van het hout en het bronzen ereteken in de sector houtverwerkende nijverheid, ambachtelijke houtbewerking, bosbouw, bosontginning, zagerijen en houthandel en Ramzi Kinoli kreeg het label expert in het beroep en het gouden ereteken in de sector koopvaardij. De laureaten kregen hun brevet uit handen van het stadsbestuur, alsook bloemen en wijn. Na de huldiging trakteerde het college hen op koffie met taart.

30 maart