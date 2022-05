Sloepentocht als protest tegen snelheidsduivels op de Leie: “8 kilometer per uur is beter voor de oever én de schipper”

Op zondag 22 mei organiseert de vzw Gentse Sloepentocht een elfde editie en voor het eerst slaan ze de handen in elkaar met de vzw L.O.B. of Leie Omgeving Beschermen. Deze vzw staat niet alleen in voor het behoud van de vaarweg maar ook voor de aangrenzende gebieden met meersen en weilanden. Als traject werd gekozen voor de meanderende Leie tussen de gemeente Sint-Martens-Latem en de zwaaikom voorbij Astene Sas in Deinze. Met het evenement willen beide vzw’s een oud zeer aankaarten.

Luc Ledoux (60) is al jarenlang lid van de vzw L.O.B. en sinds vier jaar is hij ook voorzitter van de vereniging. “De vzw werd opgericht door mensen die langs de toeristische Leie wonen en die met lede ogen aanzagen hoe de oevers werden aangetast door golfslag”, vertelt Luc Ledoux. “Deze vaak niet-verstevigde oevers kalven ieder jaar af door grote jachten die met heftige golfslag door de Leie klieven en door speedboten die de wettelijke snelheidsbeperking van 8 kilometer per uur aan hun laars lappen. Dit veroorzaakt schade aan de rietkragen, waar vogels zoals futen, waterhoenen en meerkoeten hun nesten hebben. Daarnaast beschadigt de golfslag ook de aanlegsteigers van mensen die aan de Leie wonen. De scheepvaartpolitie controleert wel, maar bij het parket worden de opgemaakte pv’s meestal geseponeerd. Gelukkig wordt binnenkort het scheepvaartdecreet aangepast, waardoor er bij een overtreding onmiddellijk een administratieve boete kan opgelegd worden.”

“Met L.O.B. promoten wij het zachte toerisme, zoals kano’s, SUPs en sloepjes”, vervolgt Luc Ledoux. “Iedereen is welkom om met een sloep deel te nemen aan de sloepentocht op zondag 22 mei. Met deze tocht willen wij aantonen dat je aan 8 kilometer per uur beter kan genieten van het landschap, zonder het te beschadigen. Het is dus beter voor oever én schipper. Tegelijkertijd kaarten we ook de mogelijke komst van een nieuw op- en afrittencomplex aan de Keuzemeersen in Baarle-Drongen aan. Deze plannen vormen een bedreiging voor het natuurgebied waar de Leie door stroomt.”

“Met onze sloepentocht gaan we ook de geschiedenis achterna”, aldus Ledoux. “Honderd jaar geleden waren er plannen om dit laatste stuk kronkelende Leie recht te trekken tot een kanaal. De bekende schrijver Cyriel Buysse organiseerde een protesttocht op de Leie en uiteindelijk werd er besloten om de Leie niet te kanaliseren. Het is dat unieke landschap dat generaties kunstenaars heeft aangetrokken, de zogenaamde ‘Latemse School’. We brengen hulde aan Cyriel Buysse en zetten tegelijk de schoonheid en de kwetsbaarheid van de Leievallei in de kijker.”

“We starten de dag met een ontbijt en om 10 uur vertrekken we van aan de aanlegsteiger in Sint-Martens-Latem. We varen naar Astene Sas voor een picknick en keren daarna terug naar Sint-Martens-Latem, waar de deelnemers nog kunnen genieten van een barbecue Hiervoor verleent de gemeente de nodige logistieke steun”, besluit Luc Ledoux.

Info en inschrijvingen via www.gentsesloepentocht.be en www.lob.be.