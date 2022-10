Slachtshuisstraat wordt fietsstraat

Vorig jaar rolde de stad Deinze een fietsstratenplan uit. Daarin werd bepaald welke straten in de stad een fietsstraat moeten worden. In zo’n straat geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur en krijgen fietsers voorrang op gemotoriseerd verkeer. Ook de Slachthuisstraat, waar onder andere Farm zich bevindt, wordt een fietsstraat. “Op vraag van de bewoners voeren we hier een fietsstraat in. De straat is voor fietsers een verbindingsweg tussen het stadscentrum en de deelgemeenten aan de overkant van het Schipdonkkanaal, zoals Meigem, Nevele en Vosselare. Er passeren dagelijks heel wat fietsers en dus willen we de straat veiliger maken”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).