SK Ooidonck Leerne krijgt zilveren ster voor jeugdopleiding: “Bij ons staat fun voorop”

“We beschouwen het als een formele erkenning voor het kwaliteitsvolle en doordachte werk dat in heel de club in het algemeen en in de jeugdopleiding in het bijzonder wordt geleverd”, zeggen jeugdcoördinatoren Steven Feys en Frederik Haelterman. “De audit hield een uitgebreid bezoek aan de club in en daarbij werden leden van alle geledingen van de club bevraagd; van spelertjes over trainers tot ouders en bestuursleden. Het meeste voldoening bezorgden ons de bevraagde spelertjes die in hun bewoordingen en één na één onze filosofie en visie toelichtten aan de auditeurs. Dat is het beste bewijs dat onze werkwijze gesmaakt wordt. Bij ons staat fun voorop, krijgt iedereen speelkansen en wordt er niet geëlimineerd op basis van goed of minder goed. Nieuwe spelers blijven welkom en ook gemotiveerde trainers, met of zonder ervaring, mogen zich altijd melden.”