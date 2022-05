SK Ooidonck Leerne en Eendracht Vinkt werken ook komend voetbalseizoen samen

“De U15-ploegen van beide clubs werden toen samengesmolten tot 1 team”, zegt Hans De Poortere, bestuurslid van SK Ooidonck Leerne. “Beide clubs hadden op dat moment onvoldoende spelers om een volwaardig elftal in competitie te brengen en dankzij de samensmelting konden een evenredig aantal spelers van SK Ooidonck Leerne en Eendracht Vinkt hun favoriete hobby blijven uitoefenen. De samenwerking werd positief ervaren, door zowel spelers, ouders als de beide clubbesturen en daarom werd in aanloop naar het komende voetbalseizoen beslist om de samenwerking verder te zetten en op die manier 1 gemengd U17-elftal in competitie te brengen.”

“Met de voetbalbond werden de praktische modaliteiten besproken”, legt Hans De Poortere uit. “Alle kosten worden gedeeld door beide clubs. De trainingen worden georganiseerd op de oefenterreinen in Nevele en het het kunstgrasterrein in Vinkt. Voor de wedstrijden werd een evenwichtige regeling uitgewerkt waarbij alle wedstrijden van de heenronde voor nieuwjaar in Leerne en in rood-witte uitrusting zullen worden gespeeld. Na nieuwjaar zullen de wedstrijden op het terrein in Vinkt en in geel-zwart tenue worden afgewerkt. Laat deze samenwerking een positief signaal zijn in het provinciale voetbal.”