Sinterklaas ruilt paard in voor riksja in Astene

Bachte-Maria-Leerne RESTOTIP. Pop-up Mohícan: verfijnd tafelen in steppetent

Dineren in een traditionele Mongoolse steppetent of ‘yurt’; het klinkt niet meteen romantisch, maar dan ken je Mohícan nog niet. In dit pop-uprestaurant dat als tentenkamp werd opgebouwd in de tuin van een oude kasteelhoeve in Bachte-Maria-Leerne (Deinze) worden alle zintuigen tegelijk geprikkeld. Wij lieten alvast onze innerlijke natuurmens een avondje buitenspelen.

17 november