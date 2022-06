Sint-Gerolf steunt Oekraïense mama met kinderfuif

Deinze Burgemees­ter geen fan van ‘vandalen­kunst’ op stadhuis: “Dat kan ik toch beter”

Het dienstencentrum Leiespiegel in Deinze werd beklad met een schunnige tekening. Op de pilaar naast de ingang van fietscafé Het Groot Verzet is duidelijk een mannelijk geslachtsorgaan te zien. Wie hard zijn best doet, kan er ook twee kersen of andere vormen in zien. Wie de tekening in rode verf aanbracht, is niet geweten. Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) is alvast geen fan van het tekentalent van de vandaal: “Ik zou dat beter kunnen tekenen”, aldus de burgemeester. “Het was mij nog niet opgevallen, maar ik zal het laten verwijderen.”

9 juni